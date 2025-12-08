На сході загинув старший штурман Су-27

Його мужність і відданість залишаться в пам'яті побратимів і всієї нації.

Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації, підполковник Іванов Євгеній Віталійович.

Про це пресслужба Повітряних сил ЗС України повідомила у Telegram-каналі.

Обставини загибелі пілота наразі з'ясовуються.

Повітряні сили ЗСУ висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Зазначимо, що восени на Запорізькому напрямку розбився літак Су-27, унаслідок чого загинув український пілот.