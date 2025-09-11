Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

На Запорізькому напрямку розбився літак Су-27: загинув український пілот

11 вересня 2025, 17:23
На Запорізькому напрямку розбився літак Су-27: загинув український пілот
СУ-27. Фото: airforce.ru
Майору Олександру Боровику було лише 30.

На Запорізькому напрямку у четвер, 11 вересня,  , під час виконання бойового завдання розбився літак Збройних сил України Су-27 ЗСУ. 30-річний пілот майор Олександр Боровик загинув.

Про це повідомили у пресслужбі 39 бригади тактичнорї авіації.

"Із сумом повідомляємо, що 11 вересня близько 13:30 на запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим - льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович", - заявили у бригаді.

Загиблому пілоту у квітні виповнилось 30 років.

В командуванні зазначили, що з’ясовують причини та обставини подій.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра… Вічна пам’ять Герою!", - йдеться у повідомленні.

пілотСу-25

