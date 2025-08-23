Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Загинув пілот винищувача МіГ-29

23 серпня 2025, 09:43
Загинув пілот винищувача МіГ-29
Фото: nechtoportal.ru
Це сталося при посадці на аеродром.

Під час виконання бойового завдання загинув пілот Повітряних сил ЗСУ майор Сергій Бондар. 

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. 

"У ніч на 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання, під час заходу на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 - майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 року народження", - йдеться в повідомленні", - йдеться у пості. 

Сергій Бондар служив у 40-й бригаді тактичної авіації "Привид Києва". Раніше працював викладачем у НАУ, але на початку повномасштабки повернувся до військової служби.

В нього залишились дочка, син та дружина.

Причини та обставини катастрофи ще встановлюються.

Крім того, 29 червня, відбиваючи атаку з боку рф, на винищувачі F-16 загинув український льотчик.

 

