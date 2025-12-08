Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рада безпеки ООН проведе відкрите засідання щодо України 9 грудня

08 грудня 2025, 11:32
Рада безпеки ООН проведе відкрите засідання щодо України 9 грудня
Фото: reuters.com
Засідання відбудеться на тлі триваючих консультацій щодо нового мирного плану США.

Рада безпеки ООН у вівторок, 9 грудня, проведе відкрите засідання, присвячене ситуації в Україні.

Про це повідомляє APA.

За інформацією постійного представництва Словенії при ООН, засідання розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом). Ініціативу проведення зустрічі висунула Словенія, а підтримали Данія, Франція, Велика Британія, Греція та Південна Корея. У грудні саме Словенія головує в Радбезі.

Засідання відбудеться на тлі триваючих консультацій щодо нового мирного плану США. У початковому варіанті документ складався з 28 пунктів і, за даними ЗМІ, був вигідний Росії. Через це Україна окреслила свої «червоні лінії», про які 21 листопада заявила заступниця постпреда України при ООН Христина Гайовишин. Київ наголошує, що не визнає окуповані території «російськими», не прийме обмежень права на самооборону та не погодиться на обмеження у виборі союзів.

Україна також закликає Радбез ухвалити резолюцію про повне, негайне та безумовне припинення вогню.

Після отримання початкового варіанту мирного плану Київ і Вашингтон понад два тижні проводять консультації щодо його коригування. Учора президент Володимир Зеленський заявив, що секретар РНБО Рустем Умеров і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, які вели перемовини, вже прямують до Європи. Глава держави очікує доповіді щодо останніх переговорів, включно з контактами США та рф у москві, а також інформації про те, які пункти плану можуть бути змінені.

Також днями Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії негайно повернути всіх незаконно депортованих українських дітей.

