Біля аеропорту Вільнюса затримали двох операторів дронів

Затримані стверджують, що не знали про обмеження.

У Литві затримали двох громадян, які запускали дрони у забороненій зоні поблизу аеропорту Вільнюса.

Про це оголосив голова Служби громадської безпеки (VST) Віктор Грабаускас, передає литовський мовник LRT.

Інцидент стався у неділю: через один із дронів роботу аеропорту було призупинено на 20 хвилин. Затримані стверджували, що не знали про заборону польотів у цій зоні.

"Більшість випадків є непередбачуваними. Можливо, люди просто не знали, але незнання не звільняє від відповідальності", – зазначив Грабаускас.

За його словами, VST цілодобово контролює повітряний простір поблизу аеропорту і у разі виявлення дронів направляє спеціальні підрозділи. Служба має засоби для нейтралізації безпілотників на невеликій висоті та при помірній швидкості.

За польоти дронів у заборонених зонах передбачено штрафи від 400 до 800 євро.

Також Литва думає перенести нічні рейси з Вільнюса до Каунаса через кількість метеозондів з білорусі.