Торговельний баланс Китаю вперше сягнув $1 трлн

Експорт країни, попри мита США, стрімко відновлюється.

Торговельний профіцит Китаю за перші 11 місяців року вперше в історії перевищив 1 трлн доларів, незважаючи на дію торговельних тарифів США.

Про це йдеться у статті газети Financial Times.

Сальдо зовнішньої торгівлі у січні–листопаді становило 1,076 трлн доларів.

У листопаді китайський експорт зріс на 5,9% у річному вимірі після несподіваного падіння в жовтні. Це перше зростання від часу запровадження нових американських мит у квітні. Імпорт водночас збільшився на 1,9%, що забезпечило місячний профіцит у 112 млрд доларів.

Попри загальне зростання, експорт Китаю до США продовжив різко скорочуватися: у листопаді він упав на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Натомість постачання до інших регіонів, особливо у Південно-Східну Азію, суттєво збільшилися – на 8% за місяць. Економісти припускають, що частина цих товарів може у підсумку потрапляти на американський ринок через третні країни.

Для порівняння: торік загальний торговельний профіцит КНР становив трохи менше 1 трлн доларів.