Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Торговельний баланс Китаю вперше сягнув $1 трлн

08 грудня 2025, 16:33
Торговельний баланс Китаю вперше сягнув $1 трлн
Експорт країни, попри мита США, стрімко відновлюється.

Торговельний профіцит Китаю за перші 11 місяців року вперше в історії перевищив 1 трлн доларів, незважаючи на дію торговельних тарифів США. 

Про це йдеться у статті газети Financial Times.

Сальдо зовнішньої торгівлі у січні–листопаді становило 1,076 трлн доларів.

У листопаді китайський експорт зріс на 5,9% у річному вимірі після несподіваного падіння в жовтні. Це перше зростання від часу запровадження нових американських мит у квітні. Імпорт водночас збільшився на 1,9%, що забезпечило місячний профіцит у 112 млрд доларів.

Попри загальне зростання, експорт Китаю до США продовжив різко скорочуватися: у листопаді він упав на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Натомість постачання до інших регіонів, особливо у Південно-Східну Азію, суттєво збільшилися – на 8% за місяць. Економісти припускають, що частина цих товарів може у підсумку потрапляти на американський ринок через третні країни.

Для порівняння: торік загальний торговельний профіцит КНР становив трохи менше 1 трлн доларів.

 
експортКитайпрофіцит

Останні матеріали

ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється