Трамп оголосив про запровадження 100‑% тарифів на товари з Китаю

11 жовтня 2025, 09:03
Трамп оголосив про запровадження 100‑% тарифів на товари з Китаю
Фото: ЕРА
Це найжорсткіший тарифний крок Вашингтона за останні роки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у відповідь на "агресивну торговельну політику" Китаю Сполучені Штати введуть 100‑відсотковий тариф на китайські товари поверх існуючих тарифів.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social

У власному дописі в соціальній мережі Truth Social він пояснив, що таким кроком реагує на рішення Пекіна з 1 листопада 2025 року запровадити масштабний експортний контроль практично на всі товари.

"Це стосується всіх країн без винятку і є абсолютно нечуваним… Ми введемо 100‑відсотковий тариф поверх будь-якого тарифу, який вони платять зараз", - заявив Трамп.
Він також повідомив про плани накласти контроль на експорт критично важливого програмного забезпечення.

Ця загроза стала відповіддю Трампа на недавні рішення Китаю обмежити експорт рідкоземельних елементів та інші ключові ресурси. Минулого тижня він уже погрожував "масовим підвищенням тарифів" у якості контрзаходу.

Раніше ми писали, що США можуть заборонити китайським авіакомпаніям літати над рф.

 

СШАКитаймита

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється