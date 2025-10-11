Трамп оголосив про запровадження 100‑% тарифів на товари з Китаю

Це найжорсткіший тарифний крок Вашингтона за останні роки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у відповідь на "агресивну торговельну політику" Китаю Сполучені Штати введуть 100‑відсотковий тариф на китайські товари поверх існуючих тарифів.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

У власному дописі в соціальній мережі Truth Social він пояснив, що таким кроком реагує на рішення Пекіна з 1 листопада 2025 року запровадити масштабний експортний контроль практично на всі товари.

"Це стосується всіх країн без винятку і є абсолютно нечуваним… Ми введемо 100‑відсотковий тариф поверх будь-якого тарифу, який вони платять зараз", - заявив Трамп.

Він також повідомив про плани накласти контроль на експорт критично важливого програмного забезпечення.

Ця загроза стала відповіддю Трампа на недавні рішення Китаю обмежити експорт рідкоземельних елементів та інші ключові ресурси. Минулого тижня він уже погрожував "масовим підвищенням тарифів" у якості контрзаходу.

