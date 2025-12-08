Європейські гарантії безпеки для України на фінальній стадії

Проте відповідь на ключове питання, які дії союзники готові здійснити у разі нової агресії рф, поки що відсутня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що європейські гарантії безпеки для України практично готові, але партнери ще не дали відповіді на ключове питання щодо дій у разі нової російської агресії.

Про це глава держави сказав під час онлайн-брифінгу після переговорів у Лондоні.

Відповідаючи на запитання про довіру до майбутніх гарантій, Зеленський наголосив, що Україна спирається на партнерів, іншого варіанту немає.

"Найсильніші гарантії ми можемо отримати від США. Але вони мають бути не як Будапештський меморандум, а юридично зобов’язуючими, ухваленими Конгресом. Ми про це говоримо, і ставлення наразі позитивне", - заявив президент.

Щодо Європи Зеленський підкреслив, що гарантії в межах «коаліції рішучих» майже сформовані.

"Фактично вони готові. Але головне питання — на що партнери будуть готові у разі повторної агресії Росії. Поки що відповіді на це я не отримав", - додав він.

Раніше Зеленський провів у Лондоні переговори з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

Після завершення зустрічей президент України вирушив до Брюсселя, де сьогодні ж матиме розмови з генсеком НАТО та керівництвом ЄС.

Зеленський також оголосив, що єдність України, Європи та США зараз критично важлива.