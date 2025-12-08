Макрон: Україна та Європа готові до переговорів з "багатьма картами"

Наразі головне – узгодити спільну позицію з США для просування мирного процесу.

Європа та Україна зараз володіють численними аргументами та важелями впливу на Росію у мирних перемовинах – залишилося лише узгодити спільні позиції України, ЄС та США.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон перед початком переговорів у Лондоні за участю прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента України Володимира Зеленського.

"Ми всі підтримуємо Україну, ми всі підтримуємо мирні переговори, щоб досягти стійкого та надійного миру. І я думаю, що у нас є багато карт у наших руках", – зазначив Макрон.

Президент Франції нагадав про фінансову підтримку ЄС, постачання обладнання та навчальні програми для України. Він підкреслив, що український опір продовжується, а російська економіка відчуває наслідки останніх санкцій Євросоюзу та США.

"Тепер головним завданням є зближення наших спільних позицій – українців, європейців і США – щоб завершити переговори та розпочати новий етап на найкращих умовах для України, Європи та колективної безпеки", – додав Макрон.

