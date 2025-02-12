Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

кремль обмежує інформацію про Курщину задля уникнення обміну територіями в разі переговорів – ISW

12 лютого 2025, 11:19
кремль обмежує інформацію про Курщину задля уникнення обміну територіями в разі переговорів – ISW
iakursk.ru
російське військове командування переслідує блогерів за публікацію інформації про успішні українські атаки.

В Інституті вивчення війни вважають, що російський уряд намагається обмежити інформацію щодо Курської області, щоб уникнути обміну територіями під час потенційних мирних переговорів.

Про це йдеться в звіті ISW

"російські чиновники намагаються обмежити російських блогерів, які повідомляють про поточну лінію фронту в Курській області, ймовірно, у відповідь на побоювання, що Захід чинитиме тиск на росію, щоб змусити її обміняти російську територію на окуповану українську", - йдеться в звіті. 

Аналітики додають, що кілька російських блогерів, які регулярно критикують ведення російськими військовими війни в Україні, заявили, що неназвані особи закликають уряд рф звинуватити блогерів у дискредитації російських військових після того, як ті повідомили про нещодавнє просування українських військ на південний схід від Суджі.

Блогери пишуть, що російське військове командування переслідує їх за публікацію інформації про успішні українські атаки біля Черкаської Конопельки та Фанасєєвки, а один з блогерів стверджував, що нещодавні українські атаки змусили російське військове командування відкласти плани майбутньої наступальної операції в цьому районі.

"Останнє твердження вказує на те, що російське військове командування, можливо, планувало провести наступальну операцію з метою захоплення Суджі, важливого газотранспортного вузла і головного міста, яке контролюють українські сили в Курській області", - написали в Інституті.

Разом з тим, Північна Корея продовжує публічно заперечувати присутність своїх солдатів у Курській області.

 

війна в УкраїніКурська область

Останні матеріали

Найслабша зимова кампанія Москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найслабша зимова кампанія Москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 16:33
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Політика
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 12:30
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Технології
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 08:48
Політика
"Віддайте нам голову Зеленського". Серед російських пропагандистів зростає ажіотаж – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 13:40
Новий план із захоплення російського
Політика
Новий план із захоплення російського "тіньового флоту". Труднощі та можливості – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 10:53
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 00:54
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Політика
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 16:28
Срібна куля для російських санкцій? Тіньовий флот танкерів під зростаючим тиском – CEPA
Бізнес & Фінанси
Срібна куля для російських санкцій? Тіньовий флот танкерів під зростаючим тиском – CEPA
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється