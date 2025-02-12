кремль обмежує інформацію про Курщину задля уникнення обміну територіями в разі переговорів – ISW

російське військове командування переслідує блогерів за публікацію інформації про успішні українські атаки.

В Інституті вивчення війни вважають, що російський уряд намагається обмежити інформацію щодо Курської області, щоб уникнути обміну територіями під час потенційних мирних переговорів.

Про це йдеться в звіті ISW.

"російські чиновники намагаються обмежити російських блогерів, які повідомляють про поточну лінію фронту в Курській області, ймовірно, у відповідь на побоювання, що Захід чинитиме тиск на росію, щоб змусити її обміняти російську територію на окуповану українську", - йдеться в звіті.

Аналітики додають, що кілька російських блогерів, які регулярно критикують ведення російськими військовими війни в Україні, заявили, що неназвані особи закликають уряд рф звинуватити блогерів у дискредитації російських військових після того, як ті повідомили про нещодавнє просування українських військ на південний схід від Суджі.

Блогери пишуть, що російське військове командування переслідує їх за публікацію інформації про успішні українські атаки біля Черкаської Конопельки та Фанасєєвки, а один з блогерів стверджував, що нещодавні українські атаки змусили російське військове командування відкласти плани майбутньої наступальної операції в цьому районі.

"Останнє твердження вказує на те, що російське військове командування, можливо, планувало провести наступальну операцію з метою захоплення Суджі, важливого газотранспортного вузла і головного міста, яке контролюють українські сили в Курській області", - написали в Інституті.

Разом з тим, Північна Корея продовжує публічно заперечувати присутність своїх солдатів у Курській області.