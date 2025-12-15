Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Кислиця спростував чутки про тиск США на Зеленського

15 грудня 2025, 19:05
Кислиця спростував чутки про тиск США на Зеленського
Фото: ukrinform.ua
Переговори між президентом України Володимиром Зеленським та американськими представниками пройшли продуктивно.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що американська переговорна команда докладає значних зусиль, часу та ресурсів для встановлення миру в Україні, і несправедливо спотворювати їхній підхід.

За словами Кислиці, важливо, щоб США залишалися повністю залученими до мирного процесу та працювали над кроками, які можуть призвести до справедливого та стійкого припинення війни. "Кожна сторона уважно прислухається до іншої. Позиція України дуже ясна. Анонімні джерела невірні", — наголосив дипломат.

Неназваний американський чиновник підтвердив журналісту Axios, що переговори між президентом України Володимиром Зеленським та американськими представниками пройшли продуктивно.

Переговори в Берліні відбуваються 14–15 грудня за участю спецпредставника президента США Стівена Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. За інформацією The Wall Street Journal, американська сторона намагалася переконати Зеленського укласти швидку мирну угоду до кінця року, зокрема щодо територій на Донбасі, проте Україна відмовилася від таких поступок, виступаючи за перемир’я без відмови від територій.

AFP пише, що під час переговорів американська сторона прямо зажадала, щоб Україна відмовилася від Донбасу. Зеленський відмовляється від такого сценарію і хоче, щоб перемир'я почалося без територіальних поступок.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше підкреслював, що для України справедливий мир означає припинення вогню та початок переговорів без відмови від українських територій.

Секретар РНБО Рустем Умєров також прокоментував переговори зі США у Берліні, які тривають другий день.

СШАпереговориКислицяВолодимир ЗеленськийРустем УмєровСтів Віткофф

Останні матеріали

Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Політика
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 12:14
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 07:55
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється