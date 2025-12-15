Кислиця спростував чутки про тиск США на Зеленського

Переговори між президентом України Володимиром Зеленським та американськими представниками пройшли продуктивно.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що американська переговорна команда докладає значних зусиль, часу та ресурсів для встановлення миру в Україні, і несправедливо спотворювати їхній підхід.

За словами Кислиці, важливо, щоб США залишалися повністю залученими до мирного процесу та працювали над кроками, які можуть призвести до справедливого та стійкого припинення війни. "Кожна сторона уважно прислухається до іншої. Позиція України дуже ясна. Анонімні джерела невірні", — наголосив дипломат.

Неназваний американський чиновник підтвердив журналісту Axios, що переговори між президентом України Володимиром Зеленським та американськими представниками пройшли продуктивно.

Переговори в Берліні відбуваються 14–15 грудня за участю спецпредставника президента США Стівена Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. За інформацією The Wall Street Journal, американська сторона намагалася переконати Зеленського укласти швидку мирну угоду до кінця року, зокрема щодо територій на Донбасі, проте Україна відмовилася від таких поступок, виступаючи за перемир’я без відмови від територій.

AFP пише, що під час переговорів американська сторона прямо зажадала, щоб Україна відмовилася від Донбасу. Зеленський відмовляється від такого сценарію і хоче, щоб перемир'я почалося без територіальних поступок.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше підкреслював, що для України справедливий мир означає припинення вогню та початок переговорів без відмови від українських територій.

Секретар РНБО Рустем Умєров також прокоментував переговори зі США у Берліні, які тривають другий день.