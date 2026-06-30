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Китай зажадав від росії та України зупинити бойові дії

30 червня 2026, 11:53
Китай зажадав від росії та України зупинити бойові дії
Фото: з вільного доступу
У Пекіні також розповіли, яким бачать цей процес.
Влада Китаю публічно закликала Київ і москву повернутися за стіл переговорів. 
 
Про це стало відомо із засідання Ради Безпеки ООН.
 
З новим закликом до миру виступив заступник постпреда КНР при ООН Сунь Лей. Його заява пролунала у межах засідання Ради Безпеки. Дипломат наголосив, що команда глави Китаю Сі Цзіньпіна наполягає на негайному припиненню бойових дій. Як вважають в Пекіні, лише після цього можна повернутися до перемовин. На цьому тлі Сунь Лей закликав Київ і москву продемонструвати політичну волю. Він додав, що пошук шляхів до мирного врегулювання має розпочатися невідкладно.
 
Також китайський дипломат неочікувано згадав про страждання цивільного населення. Лей запевнив, що "ця проблема дійсно непокоїть Пекін".
 
Нагадаємо, Китай досі не визнає, що є союзником росії у війні проти України. Він продовжує імітувати "нейтралітет". Попри це, західні уряди, аналітики та розвідки наголошують: Пекін надає москві суттєву непряму підтримку, зокрема економічну, фінансову та дипломатичну. Також рф регулярно отримує від КНР товари подвійного призначення, до прикладу, мікроелектроніку, верстати, оптичне обладнання, дрони та їхні компоненти, засоби зв'язку. Усе це країна-агресорка активно використовує для підживлення свого ВПК.

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

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