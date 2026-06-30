Китай зажадав від росії та України зупинити бойові дії

У Пекіні також розповіли, яким бачать цей процес.

Влада Китаю публічно закликала Київ і москву повернутися за стіл переговорів.

Про це стало відомо із засідання Ради Безпеки ООН.

З новим закликом до миру виступив заступник постпреда КНР при ООН Сунь Лей. Його заява пролунала у межах засідання Ради Безпеки. Дипломат наголосив, що команда глави Китаю Сі Цзіньпіна наполягає на негайному припиненню бойових дій. Як вважають в Пекіні, лише після цього можна повернутися до перемовин. На цьому тлі Сунь Лей закликав Київ і москву продемонструвати політичну волю. Він додав, що пошук шляхів до мирного врегулювання має розпочатися невідкладно.