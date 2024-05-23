Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай звинуватив Велику Британію у зриві "миру" між Україною та рф ще на початку повномасштабної війни

23 травня 2024, 17:33
Китай звинуватив Велику Британію у зриві
Фото: з вільного доступу
У Пекіні сказали, що Лондон намагається "очорнити" Китай.
Китай звинуватив Велику Британію в тому, що вона нібито завадила Україні та росії домовитися про мир на початку повномасштабної війни.
Про це йдеться на урядовому сайті.
Звинувачення висунув представник мінстерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, коментуючи слова британського міністра оборони Гранта Шаппса про те, що Пекін вже надає чи готується надати Москві летальну допомогу для ведення війни проти України.
Дипломат засудив "безпідставну та безвідповідальну наклепницьку кампанію проти Китаю", зазначивши, що інформацію Лондона не підтвердили навіть у Сполучених Штатах Америки.
еобхідно підкреслити, що саме британська сторона, а не китайська, причетна до підливання олії в українське питання. Є інформація, що ще два роки тому росія і Україна були близькі до досягнення угоди про припинення конфлікту, але саме через обструкцію з боку Великої Британії та інших сторін конфлікт затягнувся до сьогоднішнього дня", - заявив Веньбінь.

За його словами, "очорнення Китаю не змінить пасивної позиції Великої Британії в українському питанні" і не вирішить внутрішніх гострих проблем країни. 

 

війна в Україніросія-агресорКитайВелика Британія

Останні матеріали

путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 23 травня 2024, 23:05
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Cуспільство
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Переклад iPress – 23 травня 2024, 09:16
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2024, 15:24
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Політика
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Переклад iPress – 22 травня 2024, 12:36
Фронт стабілізувався. росіяни продовжують втрачати техніку та людей – Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт стабілізувався. росіяни продовжують втрачати техніку та людей – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 травня 2024, 08:08
Нафтодолари продовжують годувати російську військову машину. Хоча багато російських суден простоюють у портах
Політика
Нафтодолари продовжують годувати російську військову машину. Хоча багато російських суден простоюють у портах
Переклад iPress – 21 травня 2024, 15:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється