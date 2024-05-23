Китай звинуватив Велику Британію у зриві "миру" між Україною та рф ще на початку повномасштабної війни

У Пекіні сказали, що Лондон намагається "очорнити" Китай.

Китай звинуватив Велику Британію в тому, що вона нібито завадила Україні та росії домовитися про мир на початку повномасштабної війни.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Звинувачення висунув представник мінстерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, коментуючи слова британського міністра оборони Гранта Шаппса про те, що Пекін вже надає чи готується надати Москві летальну допомогу для ведення війни проти України.

Дипломат засудив "безпідставну та безвідповідальну наклепницьку кампанію проти Китаю", зазначивши, що інформацію Лондона не підтвердили навіть у Сполучених Штатах Америки.

"Необхідно підкреслити, що саме британська сторона, а не китайська, причетна до підливання олії в українське питання. Є інформація, що ще два роки тому росія і Україна були близькі до досягнення угоди про припинення конфлікту, але саме через обструкцію з боку Великої Британії та інших сторін конфлікт затягнувся до сьогоднішнього дня", - заявив Веньбінь.