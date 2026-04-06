Лавров у розмові з Іраном закликав США відмовитися від ультиматумів

Зокрема, міністр закордонних справ рф наполіг негайно зупинити удари по цивільних, промислових та енергетичних об’єктах.

Міністр закордонних справ рф Сєргєй Лавров 5 квітня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Під час неї Лавров висловив надію на зменшення напруги на Близькому Сході й додав, що США могли б цьому сприяти, якщо відмовляться від ультиматумів і повернуться до переговорів.

Про це інформує Sky News.

Зазначається, що у міністерстві рф повідомили, що обидві сторони закликали утриматися від кроків, зокрема в Раді Безпеки ООН, які можуть зірвати останні шанси на політичне та дипломатичне вирішення кризи. Також вони наголосили, що необхідно негайно зупинити удари по цивільних, промислових та енергетичних об’єктах, зокрема по АЕС "Бушер", і підкреслили, що не можна створювати загрозу для працівників станції та ризик радіаційної аварії для всього регіону.

Своєю чергою росія все ще продовжує використовувати ультиматуми у бік України. Так, президент Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що москва під час переговорів зі США пропонує Києву за два місяці вивести війська з Донбасу, після чого бойові дії нібито припиняться. За його словами, у разі відмови росія погрожує захопити Донбас і висунути нові умови.