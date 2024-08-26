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Лідер КНДР доручив прискорити розробку ударних дронів із використанням штучного інтелекту

26 серпня 2024, 08:55
Лідер КНДР доручив прискорити розробку ударних дронів із використанням штучного інтелекту
Фото: з відкритих джерел
КНДР звітує про успішне випробування дронів, які знищували визначені цілі.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав активізувати розробку та виробництво нових ударних дронів, із широким застосуванням технологій штучного інтелекту.

Про це повідомляє державне інформагентство KCNA.

"Необхідно розробляти і виробляти більше дронів-камікадзе різних типів для використання в тактичних піхотних підрозділах і підрозділах спеціальних операцій, а також стратегічних розвідувальних і багатоцільових безпілотників", – сказав Кім у ході перевірки випробувань дронів, розроблених Інститутом безпілотних систем Академії військових наук КНДР.

Кім Чен Ин провів огляд випробувань нових безпілотних систем, розроблених Інститутом безпілотних систем Академії військових наук КНДР, під час яких наголосив на необхідності створення та масового виробництва дронів-камікадзе різних типів для тактичних піхотних підрозділів, спецоперацій, а також для стратегічних розвідувальних і багатоцільових завдань.

Він також підкреслив важливість розвитку морських безпілотних комплексів та посилення їхніх бойових можливостей, особливо в контексті підготовки до сучасних воєн. Кім Чен Ин додатково звернув увагу на значення розробки підводних ударних дронів і впровадження штучного інтелекту в ці системи.

КНДРКім Чен Инвійна в Україніросія окупанти

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