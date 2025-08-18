Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Лідери ЄС проведуть позачергову онлайн-зустріч після переговорів у Вашингтоні

18 серпня 2025, 19:20
Лідери ЄС проведуть позачергову онлайн-зустріч після переговорів у Вашингтоні
Фото: afp.com
Основною темою обговорення стануть результати переговорів щодо російсько-української війни.

Лідери країн Європейського Союзу у вівторок, 20 серпня, проведуть позачергове онлайн-обговорення за підсумками масштабних переговорів у Вашингтоні за участі лідерів США, України та низки європейських країн.

Президент Євроради Антоніу Кошта оголосив про скликання відеозустрічі Євроради, яка розпочнеться о 13:00 за часом Брюсселя (14:00 за Києвом). Основною темою обговорення стануть результати переговорів щодо російсько-української війни.

"Разом зі США ЄС продовжить працювати над забезпеченням довготривалого миру, який гарантуватиме життєво важливі безпекові інтереси України та Європи", – зазначив Кошта.

Зустріч у Вашингтоні розпочнеться увечері 18 серпня з двосторонньої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Після цього заплановані переговори за участі кількох європейських лідерів, які продовжать дипломатичні обговорення після саміту США та рф на Алясці.

Перед початком зустрічі Зеленський уже провів зустріч зі спецпредставником Трампа з питань України Кітом Келлогом. У свою чергу, Дональд Трамп зробив низку емоційних заяв, у яких критикує своїх опонентів та стверджує, що «точно розуміє і знає», що робить у питанні російсько-української війни.

війнаДональд ТрамппереговориЄвросоюзВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється