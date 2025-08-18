Лідери ЄС проведуть позачергову онлайн-зустріч після переговорів у Вашингтоні

Основною темою обговорення стануть результати переговорів щодо російсько-української війни.

Лідери країн Європейського Союзу у вівторок, 20 серпня, проведуть позачергове онлайн-обговорення за підсумками масштабних переговорів у Вашингтоні за участі лідерів США, України та низки європейських країн.

Президент Євроради Антоніу Кошта оголосив про скликання відеозустрічі Євроради, яка розпочнеться о 13:00 за часом Брюсселя (14:00 за Києвом). Основною темою обговорення стануть результати переговорів щодо російсько-української війни.

"Разом зі США ЄС продовжить працювати над забезпеченням довготривалого миру, який гарантуватиме життєво важливі безпекові інтереси України та Європи", – зазначив Кошта.

Зустріч у Вашингтоні розпочнеться увечері 18 серпня з двосторонньої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Після цього заплановані переговори за участі кількох європейських лідерів, які продовжать дипломатичні обговорення після саміту США та рф на Алясці.

Перед початком зустрічі Зеленський уже провів зустріч зі спецпредставником Трампа з питань України Кітом Келлогом. У свою чергу, Дональд Трамп зробив низку емоційних заяв, у яких критикує своїх опонентів та стверджує, що «точно розуміє і знає», що робить у питанні російсько-української війни.