ПОЛІТИКА

Президент США похвалився успіхами у врегулюванні воєн і розкритикував The Wall Street Journal

18 серпня 2025, 17:53
Президент США похвалився успіхами у врегулюванні воєн і розкритикував The Wall Street Journal
Фото: cnn.com
Він вкотре назвав війну росії проти України війною "сонного Джо Байдена", а не його.

Президент США Дональд Трамп заявив, що "врегулював шість воєн за шість місяців", одна з яких могла перерости в ядерну катастрофу. Він наголосив, що йому не потрібні поради тих, хто "роками займався цими конфліктами й так і не спромігся їх зупинити".

"Я врегулював шість воєн за шість місяців, одна з яких могла перерости в ядерну катастрофу. І все ж мушу читати та слухати The Wall Street Journal та багатьох інших, які насправді нічого не розуміють, але намагаються пояснити мені, що я роблю неправильно у цій плутанині з росією та Україною", — написав очільник Білого дому у соцмережі Truth Social.

Він вкотре назвав війну росії проти України війною "сонного Джо Байдена", а не його. Також Трамп повторив, що якби він був президентом, "цього б ніколи не сталося". 

"Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради тих, хто роками займався цими конфліктами й так і не спромігся їх зупинити. Це „дурні“ люди, без здорового глузду, інтелекту чи розуміння, які лише ускладнюють вирішення нинішньої російсько-української катастрофи", — заявив президент США.

Він пообіцяв "довести справу до кінця", попри заяви всіх "слабких і дуже заздрісних критиків".

"Я завжди так роблю", — заявив Трамп.

Раніше The Wall Street Journal застерегла Трампа від наполягання на припиненні війни в Україні за будь-яку ціну.

У статті під назвою "Який мир в Україні?" через два дні після того, як Трамп прийняв російського диктатора Володимира Путіна на двосторонніх переговорах в Анкориджі, консервативна газета визнала, що ще зарано говорити про наступні кроки, які президент США планує зробити, сподіваючись досягти своєї давньої мети — завершити жорстоку війну.

"Чи це початок шляху до миру, чи до заспокоєння, неможливо знати. Ми не впевнені, чи пан Трамп сам це знає", — йдеться у матеріалі.

Двостороння зустріч Трампа та Зеленського відбудеться у понеділок о 20:15 за Києвом, а вже о 22:00 американський президент зустрінеться з лідерами Європи для багатосторонніх переговорів.

війнаДональд ТрампДжо БайденThe Wall Street Journal

