Визначено час початку переговорів президентів США та України

Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться 18 серпня о 20:15 за Києвом

Двостороння зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 18 серпня, о 20:15 за київським часом.

Розклад оприлюднило видання Roll Call, яке спеціалізується на новинах про Конгрес.

Згідно з оприлюдненим графіком, переговори між Зеленським і Трампом триватимуть близько години і розпочнуться о 20:15 за Києвом.

О 22:00 за київським часом Дональд Трамп зустрінеться з європейськими лідерами, після чого розпочнеться багатостороння зустріч президента США з керівниками країн Європи.

Зранку понеділка Зеленський прибув до США на переговори із Трампом.