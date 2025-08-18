Визначено час початку переговорів президентів США та України
Двостороння зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 18 серпня, о 20:15 за київським часом.
Розклад оприлюднило видання Roll Call, яке спеціалізується на новинах про Конгрес.
Згідно з оприлюдненим графіком, переговори між Зеленським і Трампом триватимуть близько години і розпочнуться о 20:15 за Києвом.
О 22:00 за київським часом Дональд Трамп зустрінеться з європейськими лідерами, після чого розпочнеться багатостороння зустріч президента США з керівниками країн Європи.
Зранку понеділка Зеленський прибув до США на переговори із Трампом.