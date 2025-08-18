Зеленський прибув до США на переговори із Трампом

У центрі уваги їх розмови буде припинення війни, гарантії безпеки та запобігання повторенню помилок минулого.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський подякував Трампу за запрошення та наголосив, що мета України та її партнерів - "швидко й надійно" завершити війну, причому мир має бути тривалим.

Глава держави згадав про помилки минулих років, коли Україну, за його словами, "змусили віддати Крим і частину Донбасу", а також про те, що так звані "безпекові гарантії" 1994 року не спрацювали.

"Ми всі однаково хочемо швидко й надійно завершити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу, частину Донбасу. А Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні надали нібито 'безпекові гарантії' у 1994 році, але це не спрацювало", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що Крим не слід було віддавати тоді, так само як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу чи Харків.

"росія повинна завершити цю війну, яку сама ж і розпочала", — наголосив президент України.

Днями Зеленський анонсував зустріч з Трампом у понеділок.