Зеленський анонсував зустріч з Трампом у понеділок

Про це стало відомо після їхньої тривалої телефонної розмови.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Мав тривалу й змістовну розмову з президентом Трампом — спочатку тет-а-тет, а потім за участі європейських лідерів. Загалом говорили понад півтори години, з них близько години — безпосередньо з президентом Трампом…

...Усі деталі, пов’язані із завершенням вбивств і війни, планую обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", йдеться у пості.

Також він додав, що дізнався про зміст переговорів Трампа з путіним.

"Сила Америки впливає на розвиток ситуації, - заявив він.

Президент України підтримав ідею проведення тристоронньої зустрічі.