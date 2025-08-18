Зеленський зустрівся з Келлогом перед переговорами із Трампом

Президент США повідомив, що сьогодні "великий день у Білому дому".

Глава Української держави Володимир Зеленський перед початком переговорів із американським президентом Дональдом Трампом, які мають розпочатися о 20:15 годині вечора за київським часом, зустрівся із спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом.

Про це повідомили джерела "Суспільному".

У виданні вказали, що пізніше президент України має також зустрітися із європейськими чиновниками, однак не з усіма разом, а з кожним окремо.

Зеленський подякував Келлогу за зустріч та спільну роботу з українською командою.

"Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку", - наголосив він на своїй сторінці в Facebook.

Президент України вказав, що обговорив із спецпредставником СШАситуацію на фронті, сильні дипломатичні можливості нашої країни та всієї Європи спільно зі Сполученими Штатами Америки.

"росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і Президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був", - зазначив Зеленський перед зустріччю із американським колегою.

Зустріч за участю президентів США та України, а також лідерів країн ЄС розпочнеться о 22:00. До Вашингтона прибули: премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, глава італійського уряду Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social вказав, що сьогодні в Білому домі "великий день".

"У нас ще ніколи не було стільки європейських лідерів одночасно. Велика честь для Америки! Побачимо, якими будуть результати", - вказав Трамп.