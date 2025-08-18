Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський зустрівся з Келлогом перед переговорами із Трампом

18 серпня 2025, 17:39
Зеленський зустрівся з Келлогом перед переговорами із Трампом
джерело president.gov.ua
Президент США повідомив, що сьогодні "великий день у Білому дому".

Глава Української держави Володимир Зеленський перед початком переговорів із американським президентом Дональдом Трампом, які мають розпочатися о 20:15 годині вечора за київським часом, зустрівся із спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом.

Про це повідомили джерела "Суспільному".

У виданні вказали, що пізніше президент України має також зустрітися із європейськими чиновниками, однак не з усіма разом, а з кожним окремо.

Зеленський подякував Келлогу за зустріч та спільну роботу з українською командою. 

"Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку", - наголосив він на своїй сторінці в Facebook.

Президент України вказав, що обговорив із спецпредставником СШАситуацію на фронті, сильні дипломатичні можливості нашої країни та всієї Європи спільно зі Сполученими Штатами Америки. 

"росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і Президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був", - зазначив Зеленський перед зустріччю із американським колегою. 

Зустріч за участю президентів США та України, а також лідерів країн ЄС розпочнеться о 22:00. До Вашингтона прибули: премʼєр-міністр Великої Британії  Кір Стармер, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, глава італійського уряду Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО  Марк Рютте.

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social вказав, що сьогодні в Білому домі "великий день". 

"У нас ще ніколи не було стільки європейських лідерів одночасно. Велика честь для Америки! Побачимо, якими будуть результати", - вказав Трамп.

Дональд ТрамппереговориВолодимир ЗеленськийКіт Келлог

Останні матеріали

Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється