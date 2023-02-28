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Литва побудує протитанкові бар'єри на кордоні з росією та білоруссю

28 лютого 2023, 12:40
Литва побудує протитанкові бар'єри на кордоні з росією та білоруссю
Фото: ДПСУ
Ідею збудувати укріплення або застосувати інші контрмобільні заходи на кордоні Литви з Калінінградською областю та білоруссю піднімали на засіданні комітету нацбезпеки ще минулого літа.

Голова парламентського Комітету з національної безпеки та оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що країні слід розглянути можливість побудови протитанкових загороджень на кордоні, як це робить Польща.

Про це повідомляєDelfi.

За словами політика, фортифікаційні та інші контрмобільні заходи члени комітету обговорювали ще влітку минулого року, але суттєвих змін чи інституційних ініціатив не виникло. Тож керівник комітету обіцяє порушити це питання на засіданні і розглянути питання про те, чи має Сейм ухвалити спеціальний закон про встановлення заходів контрмобільності.

"Ідею зробити те саме - збудувати укріплення або застосувати інші контрмобільні заходи на кордоні Литви з калінінградською областю та білоруссю - ми піднімали на засіданні комітету нацбезпеки ще минулого літа. Це також включено в угоду політичних партій про зміцнення охорони краю. На жаль, тоді ми не отримали великої інституційної підтримки. Однак пізніше, відвідуючи Україну, переконавшись в ефективності таких заходів, і зараз спостерігаючи за діями поляків, ми маємо повернутися до цього питання"- повідомляє Лаурінас Кащюнас.

Депутат наголосив, що на захист державного кордону потрібно дивитися комплексно. За його словами, для запобігання та ураження важкої військової техніки кордон необхідно захищати не тільки фізичним бар'єром і системами відеоспостереження.

Політик зауважив, що в разі військової агресії та вторгнення противнику вкрай важливо бути мобільним і підтримувати високий темп бойових дій. Натомість мета контрмобільних заходів і фортифікацій полягає в тому, щоб зупинити рухливість окупаційних сил,  примусити їх затратити додатковий час або матеріальні засоби на їхню ліквідацію.
"Відповідно, це дає додатковий час внутрішнім і союзним силам, щоб відреагувати і спробувати нейтралізувати ворога. Ворогу доводиться стикатися з труднощами ще до перетину державного кордону",- наголосив

Лаурінас Кащюнас.

Голова комітету стверджує, що в березні комітет розгляне питання встановлення фортифікаційних споруд на кордоні Литви. Кащюнас не виключає, що парламент міг би ухвалити і спеціальний закон, у якому будуть передбачені принципи встановлення контрмобільних заходів, правові та фінансові умови. Крім того, в законі буде визнано, що встановлення фортифікацій є проєктом сфери охорони надзвичайної державної важливості.

 

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