Макрон закликав Європу інвестувати у власну оборонну промисловість, а не купувати американську зброю

За його словами, у Європи 47 різних промислових платформ для військово-морської промисловості, тоді як у США їх лише шість.

Президент Франції Емманюель Макрон попередив у понеділок, що мільярди євро, які платники податків витрачають на військові бюджети Європи, не повинні використовуватися для купівлі тільки американської зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Французький президент закликав збільшувати інвестиції у вітчизняну оборонну промисловість.

"Коли ми говоримо "давайте витрачати більше на наші армії", в багатьох країнах це занадто часто означає "купувати більше американської зброї", – сказав він.

Франція, яка має велику оборонну промисловість, часто скаржиться на те, що інші члени Європейського Союзу вирішили купувати американську зброю замість французьких або європейських альтернатив.

Макрон заявив, що європейці також мають спростити європейську оборонну промисловість. За його словами, у Європи 47 різних промислових платформ для військово-морської промисловості, тоді як у США їх лише шість.

Він закликав до більшої спільної європейської розробки озброєнь, навіть без французьких компаній на чолі.

Макрон сказав, що Франція зараз має "найефективнішу армію в Європі" і досягла цільового показника військового бюджету НАТО в 2% ВВП, але не може спочивати на лаврах в той час, коли США можуть вивести війська з Європи.

Новий прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру попередив сьогодні, що Франція та Європа в цілому повинні протистояти новообраному президенту США Дональду Трампу та його політиці, інакше вони будуть "розчавлені".