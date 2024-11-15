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Маск загрожує поглибити розрив між Європою та США – The Economist

15 листопада 2024, 18:02
Маск загрожує поглибити розрив між Європою та США – The Economist
Мільйонера давно недолюблюють в ЄС.

В разі обрання Ілона Маска до президентської адміністрації в США - це може створити новий виклик для Євросоюзу тому, що між американським мільярдером та європейськими політиками давно пробігла чорна кішка. 

Про це пише The Economist. 

У статті написано, що Маск неодноразово грубо висловлювався щодо деяких європейських політиків включно з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, якого він називав "дурнем". 

Проте і європейські посадовці не мовчать і нещодавно один з єврокомісарів назвав Маска "пропагандистом зла", а міністр закордонних справ Франції відверто висміяв мільярдера за розвал соцмережі X. 

"Усе це стало б ще одним днем ​​стьобів у соціальних мережах, якби не той факт, що найбагатша людина світу тепер є правою рукою Дональда Трампа. Це створює унікальний виклик для Європи. Попри те, що південноафриканський підприємець розлютив верхівку континенту, вони вже покладаються на його успішні підприємства в усьому, від своїх зусиль з декарбонізації до війни в Україні і запуску життєво важливих супутників", – написано в публікації.

Журналісти додають, що емоційний дискомфорт у спілкуванні з Маском, якщо він стане чиновником адміністрації Трампа – це ще півбіди для європейців.

Також проблема в тому, що Євросоюз завжди намагався жорстко регулювати технологічні компанії на своєму ринку, проти чого виступає Маск. Його технологічний бізнес і так був надто великим, аби не рахуватися з ним, а тепер мільярдер може набути ще й адміністративно-політичного впливу.

Нещодавно обраний віце-президент Джей Ді Венс вже натякав, що Європі варто повністю поділяти американське розуміння свободи слова, зокрема щодо роботи соцмережі Х - якщо Європа не бажає втратити американський військовий захист. 

А тим часом американські технологічні компанії вже почали замислюватися над тим, чи варто їм виводити свої продукти на зарегульований європейський ринок.

"Пропозиція зрозуміла: частка Європи у світовому ВВП зменшується, і вони можуть жити без неї, якщо її правила дратують. Можливо, повідомлення проходить. 12 листопада запропонований новий комісар ЄС з нагляду за технологіми Хенна Віркунен заявила Європейському парламенту, що нові закони "не є відповіддю на все" і що натомість може знадобитися політика для підтримки інновацій. Це звучить так, як пан Маск міг би сказати", – резюмує The Economist.

 

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