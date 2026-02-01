Маск заявив, що росіянам уже заблокували можливість використовувати Starlink на БпЛА

Федоров також підтвердив що перші кроки вже дають результати.

Американський мільярдер і засновник SpaceX, яка розробила Starlink, Ілон Маск заявив, що заходи щодо відключення супутникового зв’язку Starlink на російських швидкісних дронах спрацювали.

Про це він заявив у соцмережі X у відповідь на публікацію міністра оборони України Михайла Федорова.

"Схоже, що кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink росією, спрацювали", — написав Маск і попросив його повідомили, якщо потрібно вжити додаткових заходів.

Федоров також підтвердив що перші кроки вже дають результати. Він подякував Маску за допомогу Україні та заявив, що Міноборони вже співпрацює зі SpaceX над "наступними важливими кроками".

Днем раніше радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов заявляв, що компанія SpaceX, яка розробила Starlink, уже почала вводити обмеження на використання технології у БпЛА.