Переговори щодо Гренландії "вже почалися" – Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що переговори щодо Гренландії нібито вже почалися і перебувають "близько до угоди".

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту Air Force One дорогою в Палм-Біч.

"Ми почали переговори, і, думаю, все досить добре узгоджено. Тобто вони хочуть, щоб ми це зробили. Думаю, це буде вигідна угода для всіх", – зазначив Трамп.

Він підкреслив, що це "дуже важлива угода" з точки зору національної безпеки США та висловив сподівання на успішне завершення переговорів.

Водночас президент не уточнив конкретних термінів або інших деталей, а також не повідомив, чи обговорював це питання з європейськими лідерами чи представниками Данії.

Раніше президент США Дональд Трамп та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сформували рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та, фактично, всього Арктичного регіону. Тоді американський президент заявив, що не буде запроваджувати тарифи, які він погрожував ввести на союзників за відмову вирішити питання Гренландії на користь Сполучених Штатів і які мали набути чинності 1 лютого.