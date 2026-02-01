Зеленський назвав дати наступного раунду переговорів України із США та рф

Зустріч знову відбудеться в Абу-Дабі.

Тристоронні зустрічі між Україною, США і росією заплановані на 4 і 5 лютого.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українська переговорна команда доповіла йому про це 1 лютого. Очільник держави зазначив, що Україна готова до предметної розмови, а її дипломати зацікавлені в тому, щоб результат наблизив до реального й достойного закінчення війни.

Нагадаємо, 24 січня в Абу-Дабі завершилися дводенні переговори між представниками України, США та росії. На них обговорювали питання Донбасу.