Трамп заявив про початок переговорів з Кубою

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати починають розмови з Кубою на тлі посилення економічного тиску на острівну державу.

Американський лідер не уточнив, на якому рівні та коли саме його адміністрація контактувала з кубинською стороною, обмежившись заявою: "Ми розпочинаємо розмовляти з Кубою".

Минулого тижня Трамп оголосив в Кубі надзвичайний стан. Як зазначено в указі, оприлюдненому на сайті Білого дому, Куба розміщує на своїй території іноземні військові об'єкти включно з найбільшим закордонним центром російської радіоелектронної розвідки. На основі цього Трамп розпорядився застосувати підвищені митні тарифи проти країн, які постачають Кубі нафту.

Цей крок, зокрема, посилює тиск на Мексику, від нафти якої Куба стала залежною після того, як США припинили постачання венесуельської нафти у зв’язку з усуненням від влади Ніколаса Мадуро.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум попередила, що такі дії можуть призвести до гуманітарної кризи на Кубі. У п’ятницю вона заявила, що її уряд шукатиме альтернативні способи продовження допомоги острову.

У відповідь на ці застереження Трамп висловив переконання, що ситуація не обов’язково призведе до гуманітарної катастрофи.

"Я думаю, що вони, ймовірно, прийдуть до нас і захочуть укласти угоду. Тож Куба знову буде вільною", — заявив він.

Президент США також зазначив, що очікує укладення певної домовленості з Гаваною та додав: "Я думаю, знаєте, ми будемо добрими".

Водночас зазначається, що цілі адміністрації Трампа щодо Куби залишаються не до кінця зрозумілими. Інтерес Вашингтона до острова посилився після того, як на початку січня США захопили тодішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро.