Іран таємно відновлює ядерні об'єкти після ударів

На двох ключових об'єктах у Натанзі та Ісфагані знову з’явилися дахи над будівлями, які до того зазнали значних руйнувань.

Іран почав відновлювати ядерні об’єкти після ударів США та Ізраїлю.

Про це повідомляє The Telegraph.

На супутникових знімках американської компанії Planet Labs PBC, оприлюднених наприкінці січня, видно, що Іран почав відновлювальні роботи на ядерних об'єктах, пошкоджених під час 12-денної війни з Ізраїлем. На двох ключових об'єктах – у Натанзі та Ісфагані – знову з’явилися дахи над будівлями, які до того зазнали значних руйнувань.

Це перша зафіксована активність на цих майданчиках з моменту завершення бойових дій у червні, що може свідчити про перехід Ірану від оцінки збитків до практичних дій. Експерти з ядерної безпеки припускають, що відновлення конструкцій може бути прикриттям для робіт усередині об'єктів. Зокрема, йдеться про можливі спроби іранських фахівців знайти і зберегти обладнання, компоненти або ядерні матеріали, які могли витримати бомбардування.

Аналітики звернули особиву увагу на об'єкт у Натанзі, одному з головних центрів іранської програми зі збагачення урану. Саме там раніше розташовувався пілотний завод зі збагачення палива, який вважався ключовим елементом потенційного військового ядерного циклу. Відновлення будь-якої інфраструктури на цьому майданчику одразу викликає занепокоєння у Вашингтона та союзників США.