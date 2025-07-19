Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Microsoft більше не залучатиме китайських інженерів для роботи з сервісами Пентагону — Reuters

19 липня 2025, 18:01
Microsoft більше не залучатиме китайських інженерів для роботи з сервісами Пентагону — Reuters
Фото: logodesignlove.com
Було опубліковане розслідування про залучення Microsoft китайських інженерів до забезпечення роботи хмарних систем Міноборони США.

Після публікації резонансного розслідування ProPublica корпорація Microsoft заявила, що припиняє залучення китайських інженерів до технічної підтримки сервісів, які використовує Пентагон.

Про це повідомляє Reuters.

Використання китайських фахівців на проєктах Міністерства оборони США, як з’ясувалося, здійснювалося через субпідрядників, під контролем американських "цифрових спеціалістів", які часто не мали достатньої технічної кваліфікації, щоб оцінити ризики для кібербезпеки.

На тлі викриттів, міністр оборони США Піт Гегсет ініціював двотижневу перевірку всіх хмарних контрактів Міноборони, щоб упевнитися, що жоден із них не передбачає участі фахівців з Китаю.

"Китай більше не матиме жодного відношення до наших хмарних сервісів, починаючи з цього моменту", — заявив Гегсет.
"Ми продовжимо відстежувати й протидіяти всім загрозам нашій військовій інфраструктурі та онлайн-мережам".

Речник Microsoft Френк Шоу заявив 18 липня, що компанія змінила модель обслуговування урядових клієнтів, аби гарантувати, що жодна інженерна команда з Китаю не надає підтримку сервісам, які використовуються Пентагоном.

Передісторія

Microsoft є ключовим постачальником хмарних технологій для уряду США. Однак у минулому компанія неодноразово ставала об'єктом кібератак з боку хакерів, пов’язаних із Китаєм і росією.

Ситуацією також зацікавився сенатор-республіканець Том Коттон, який очолює сенатський комітет з питань розвідки. Він звернувся до Пентагону з вимогою розкрити інформацію про підрядників, які використовували китайський персонал, і пояснити, як саме американські фахівці відстежують підозрілу діяльність.

"Китайські кіберпотужності є однією з найагресивніших і найнебезпечніших загроз для США", — написав Коттон у листі, закликавши зміцнити кіберзахист військової інфраструктури.

MicrosoftПентагонПіт ГегсетКитайСША

Останні матеріали

Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Політика
Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 13:52
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Політика
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Переклад iPress – 18 липня 2025, 11:32
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Політика
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 08:50
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Політика
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 липня 2025, 14:48
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2025, 11:45
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Політика
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 17 липня 2025, 08:27
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється