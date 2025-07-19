Microsoft більше не залучатиме китайських інженерів для роботи з сервісами Пентагону — Reuters

Було опубліковане розслідування про залучення Microsoft китайських інженерів до забезпечення роботи хмарних систем Міноборони США.

Після публікації резонансного розслідування ProPublica корпорація Microsoft заявила, що припиняє залучення китайських інженерів до технічної підтримки сервісів, які використовує Пентагон.

Про це повідомляє Reuters.

Використання китайських фахівців на проєктах Міністерства оборони США, як з’ясувалося, здійснювалося через субпідрядників, під контролем американських "цифрових спеціалістів", які часто не мали достатньої технічної кваліфікації, щоб оцінити ризики для кібербезпеки.

На тлі викриттів, міністр оборони США Піт Гегсет ініціював двотижневу перевірку всіх хмарних контрактів Міноборони, щоб упевнитися, що жоден із них не передбачає участі фахівців з Китаю.

"Китай більше не матиме жодного відношення до наших хмарних сервісів, починаючи з цього моменту", — заявив Гегсет.

"Ми продовжимо відстежувати й протидіяти всім загрозам нашій військовій інфраструктурі та онлайн-мережам".

Речник Microsoft Френк Шоу заявив 18 липня, що компанія змінила модель обслуговування урядових клієнтів, аби гарантувати, що жодна інженерна команда з Китаю не надає підтримку сервісам, які використовуються Пентагоном.

Передісторія

Microsoft є ключовим постачальником хмарних технологій для уряду США. Однак у минулому компанія неодноразово ставала об'єктом кібератак з боку хакерів, пов’язаних із Китаєм і росією.

Ситуацією також зацікавився сенатор-республіканець Том Коттон, який очолює сенатський комітет з питань розвідки. Він звернувся до Пентагону з вимогою розкрити інформацію про підрядників, які використовували китайський персонал, і пояснити, як саме американські фахівці відстежують підозрілу діяльність.

"Китайські кіберпотужності є однією з найагресивніших і найнебезпечніших загроз для США", — написав Коттон у листі, закликавши зміцнити кіберзахист військової інфраструктури.