Мільярдер з Чехії Ян Барта передасть на закупівлю FPV-дронів для ЗСУ $2 млн

Збір коштів проводить проєкт Nemesis.

Мільярдер з Чехії Ян Барта передасть 2 млн доларів на закупівлю FPV-дронів для ЗСУ.



Про це він повідомив на своїй сторінці у X (twitter).

Збір коштів проводить проєкт Nemesis, що також збирає гроші на безпілотники для України. За кожний репост допису Барти у Twitter до фонду буде надходити $100, а ліміт — $2 млн.



Ретвіти назбиралися доволі швидко, і перші $400 вже пішли на FPV. Невдовзі Nemesis отримає ще $1,6 млн.