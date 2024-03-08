Міністр оборони Естонії заборонив армії використовувати продукцію фірм, що працюють у рф

Йдеться про PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever, Mondelēz International, Philip Morris International, JTI та інші.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заборонив своєму міністерству та силам оборони використовувати продукцію компаній, які все ще ведуть бізнес у росії.

Про це міністр оборони повідомив у X (twitter).

Він сказав, що фірми, які продовжують працювати із росією, підтримують воєнну машину рф проти України.

"Я наказав прибрати від міністерства оборони Естонії та збройних сил усі продукти компаній PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever, Mondelēz International, Philip Morris International, JTI та інші), які все ще діють у росії і таким чином підтримують російську воєнну машину проти України", – сказав він.