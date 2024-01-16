Міністр оборони Фінляндії хоче повної заборони операцій із нерухомістю для росіян

За його словами, у цьому питанні необхідно знайти "правове рішення".

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що хоче домогтися повної заборони на угоди з нерухомістю для громадян росії.



Про це повідомляє Yle.

Утім Хяккянен переконаний, що відповідні рішення у фінському уряді можуть бути знайдені вже навесні.

Він також припустив, що обмеження можуть стосуватися умов оренди та перевірки вже здійснених угод із нерухомістю.

Минулого тижня міноборони ухвалило три негативні висновки щодо операцій з нерухомістю для покупців, які не були з країн Євросоюзу чи Європейської економічної зони (27 країн-членів Європейського союзу + Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн).