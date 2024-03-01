Міністри фінансів G20 не змогли прийняти спільну заяву на тлі дебатів щодо Гази та України

росія має думку, відмінну від інших.

Міністри фінансів найбільших країн "Великої двадцятки" досі обговорюють формулювання у спільному комюніке війн в Україні та секторі Гази.

Про це пише Reuters.

За словами джерел, формулювання росії і більшості західних країни розходяться.

Суперечка, що виникла за кілька годин до запланованого завершення переговорів G20, підкреслює глибокий розкол між членами групи через ескалацію геополітичної напруженості, яку намагається подолати Бразилія, яка головує в G20.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив у четвер, що є підстави бути впевненим у тому, що міністри фінансів G20 погодять комюніке з посиланням на геополітичні ризики для економічного зростання.

Однак міністри фінансів G20 і керівники центральних банків ще не дійшли згоди щодо деяких частин заяви, повідомили джерела.

Група багатих західних країн G7 і Японія підтримують ідею згадки про війну проти Україні, в той час як росія хоче описати її як війну всередині України, повідомили два джерела, одне з яких — представник бразильської делегації

Країни G7 також підтримують формулювання, що описує війну в Газі як «гуманітарну кризу» без згадки про Ізраїль.

У середу Японія заявила своїм колегам по G20, що вона засуджує терористичний акт Хамасу і глибоко стурбована гуманітарною кризою в Газі, заявив журналістам віце-міністр фінансів з міжнародних справ Масато Канда.

Бразильські офіційні особи, які приймають захід, намагалися зосередити переговори на економічному співробітництві для вирішення таких проблем, як зміна клімату і бідність, однак інші країни, зокрема Німеччина, наполягають на спільній заяві, в якій згадувалися б війни в Україні і Газі.

Лінднер наполягає на тому, що йдеться про війну проти України, терор Хамас і гуманітарну ситуацію в Газі.

"Все це не може залишати нас байдужими, все це має бути обговорено тут", — сказав він журналістам, додавши, що є підстави бути впевненим у тому, що комюніке може бути прийняте.

Бразильське головування в G20 також має на меті підготувати до липневої зустрічі групи заяву про міжнародне оподаткування, заявив у четвер міністр фінансів країни, повторивши заклик до пошуку рішень для забезпечення збільшення податкових внесків надбагатих.

Виступаючи на відкритті фінансового треку G20 з питань оподаткування в Сан-Паулу, міністр фінансів Фернандо Хаддад заявив, що Бразилія очікує, що заява буде "збалансованою, але амбітною".

Хаддад, у якого на початку тижня діагностували COVID-19 і який не був фізично присутній на засіданнях групи до середи, відвідав місце проведення зустрічей у четвер після того, як його тест виявився негативним.

У віртуальному зверненні в середу він оголосив, що Бразилія запропонує дебати про глобальний мінімальний податок на багатство, що потенційно додасть ще один вимір міжнародному податковому співробітництву.