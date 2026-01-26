Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Міністри фінансів G7 зберуться у Парижі для обговорення підтримки України

26 січня 2026, 17:39
Міністри фінансів G7 зберуться у Парижі для обговорення підтримки України
Фото: AFP
Париж очолить переговори G7 щодо сировини, допомоги Україні та міжнародного партнерства.

Франція проведе перше засідання міністрів фінансів країн G7 під своїм головуванням у вівторок, 27 січня. Очікується, що обговорення будуть зосереджені на забезпеченні поставок критично важливої сировини та продовженні підтримки України.

Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр спочатку планував провести відеоконференцію минулого тижня після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита проти європейських країн через Гренландію. Однак засідання було відкладено, а чиновники посилалися на обмеження у графіку, пов'язані зі Всесвітнім економічним форумом у Давосі.

Про це інформує Bloomberg.

Міністерство фінансів заявило, що всі міністри G7 візьмуть участь у телефонній конференції, а також запрошені представники Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

"Париж прийняв ротаційне головування в G7 на початку січня, але досі не дав жодних вказівок щодо своїх пріоритетів. Раніше в січні, коли Франція вже головувала в групі, США скликали міністрів з групи та кількох інших країн до Вашингтона, щоб обговорити, як протидіяти домінуванню Китаю в галузі рідкісних земель", — йдеться в агентстві.

Міністерство фінансів Франції додало, що ланцюги вартості стратегічної сировини знову стануть предметом обговорень, а також підтримка України та "вирівнювання глобальних дисбалансів і створення нової основи для міжнародного партнерства".

ФранціявійнаG7підтримка України

Останні матеріали

Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється