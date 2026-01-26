Міністри фінансів G7 зберуться у Парижі для обговорення підтримки України

Париж очолить переговори G7 щодо сировини, допомоги Україні та міжнародного партнерства.

Франція проведе перше засідання міністрів фінансів країн G7 під своїм головуванням у вівторок, 27 січня. Очікується, що обговорення будуть зосереджені на забезпеченні поставок критично важливої сировини та продовженні підтримки України.

Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр спочатку планував провести відеоконференцію минулого тижня після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита проти європейських країн через Гренландію. Однак засідання було відкладено, а чиновники посилалися на обмеження у графіку, пов'язані зі Всесвітнім економічним форумом у Давосі.

Про це інформує Bloomberg.

Міністерство фінансів заявило, що всі міністри G7 візьмуть участь у телефонній конференції, а також запрошені представники Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

"Париж прийняв ротаційне головування в G7 на початку січня, але досі не дав жодних вказівок щодо своїх пріоритетів. Раніше в січні, коли Франція вже головувала в групі, США скликали міністрів з групи та кількох інших країн до Вашингтона, щоб обговорити, як протидіяти домінуванню Китаю в галузі рідкісних земель", — йдеться в агентстві.

Міністерство фінансів Франції додало, що ланцюги вартості стратегічної сировини знову стануть предметом обговорень, а також підтримка України та "вирівнювання глобальних дисбалансів і створення нової основи для міжнародного партнерства".