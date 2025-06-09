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Українське Міноборони оголосило про роботу над обміном тілами з росією "6000 на 6000"

09 червня 2025, 18:03
Українське Міноборони оголосило про роботу над обміном тілами з росією
t.me/Koord_shtab
Також Україна щодня працює над тим, щоб формула обміну "всіх на всіх" стала реальністю.

Київ працює над обміном тілами загиблих солдатів з рф у форматі "6000 на 6000". 

Процес передбачений домовленостями між двома країнами, заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомило оборонне відомство України в Telegram-каналі. 

Міністр додав, що сьогодні відбувся перший етап масштабного обміну полоненими з москвою, у рамках якого додому повернули молодих хлопців віком до 25 років.

За словами Умєрова, домовленості в Туреччині передбачають поетапне повернення окремих категорій військовополонених:

  • тяжкопоранених;

  • військових із серйозними хворобами;

  • молодих військовослужбовців до 25 років.

Голова Міноборони звернув увагу, що процес обміну продовжиться найближчими днями.

"Також триває дуже чутлива і болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів. Йдеться про повернення "на щиті" понад 6000 українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес також передбачений домовленостями", - розповів він.

Умєров зазначив, що Україна щодня працює над тим, щоб формула обміну "всіх на всіх" стала реальністю.

Сьогодні, 9 червня, відбувся черговий обмін полоненими: більшість 2000 року народження.

 

Війна в Україні. тіла

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