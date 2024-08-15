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Міноборони Британії: ЗСУ можуть використовувати нашу зброю в росії, крім ракет Storm Shadow

15 серпня 2024, 17:08
Міноборони Британії: ЗСУ можуть використовувати нашу зброю в росії, крім ракет Storm Shadow
Обмеження на використання ракет великої дальності Лондон не зніматиме.

Зброя Великої Британії може бути використана українськими силами в ході операцій на території росії, але обмеження щодо використання ракет великої дальності Storm Shadow залишаються.

Про це повідомляє агенція Reuters

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що їх зброя може бути використана українськими силами в операціях на території рф, але обмеження на використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow залишаються.

За останні два тижні Україна здійснила найбільшу іноземну атаку на суверенну російську територію з часів Другої світової війни, яка, за словами одного з українських чиновників, покликана створити буферну зону для захисту населення від нападу.

"В процесі передачі ми чітко даємо зрозуміти, що обладнання має використовуватися відповідно до міжнародного права", - сказав речник відомства.

Політика Лондона означає, що британські танки, протитанкові ракети та інше військове обладнання, надане Україні, можна використовувати всередині рф як частину захисту України від вторгнення росії.

Аое обмеження на використання поставлених Британією ракет великої дальності Storm Shadow, які можна використовувати лише в межах міжнародно визнаних кордонів України, залишаються в силі.

 
Велика Британіявійна в УкраїніКурськ

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