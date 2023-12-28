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Міноборони розраховує отримати від Франції додаткові сучасні системи ППО та ракети до них

28 грудня 2023, 15:43
Міноборони розраховує отримати від Франції додаткові сучасні системи ППО та ракети до них
Фото: firtka.if
Україна також зацікавлена у підготовці українських військових пілотів на території Франції.

Міноборони розраховує отримати від Франції додаткові сучасні системи ППО та ракети до них.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України. 

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату Франції подякував французькій стороні за участь у коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони України.

Установче засідання цієї коаліції відбулось у Берліні під головуванням Франції та Німеччини.

За словами Івана Гаврилюка, у рамках діяльності коаліції Міноборони розраховує на додаткове постачання сучасних систем ППО та ракет до них.

Нам необхідні додаткові зенітні керовані ракети та засоби радіолокаційної розвідки, у першу чергу для виявлення та знищення ворожих балістичних ракет”, – сказав заступник міністра оборони.

Іван Гаврилюк також наголосив на зацікавленості у підготовці українських військових пілотів на території Франції, зокрема у збільшенні місць підготовки технічного та допоміжного персоналу для обслуговування літаків західного типу.

Нагадаємо, що раніше Франція передала Україні зенітні ракетні комплекси малої дальності Crotale. Також Франція передала Україні самохідні артилерійські установки Caesar і ракетні пускові установки LRU. Крім того, Італія та Франція поставлять Україні системи протиповітряної оборони SAMP/T3.

ППОвійна в УкраїніМіноборони Україниросія окупанти

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