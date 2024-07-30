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Міноборони уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн

30 липня 2024, 15:07
Міноборони уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн
Фото: Міністерство оборони України/facebook.com
У відомстві зазначили, що це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності держави.
Міністерство оборони уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн.
 
Про це повідомляє пресслужба відомства. 
 
Підписання угод між "Агенцією оборонних закупівель" Міністерства оборони та підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу відбулося під час робочої поїздки регіонами президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова. 
 
"Це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності нашої держави. Адже ми купуємо і підтримуємо своє, сприяючи розвитку нашої економіки та промисловості", – зазначив Умєров. 
 
Під час поїздки Володимир Зеленський та Рустем Умєров відвідали підприємства оборонної промисловості, щоб ознайомитися з їхньою роботою. У заході також взяли участь перший заступник міністра генерал-лейтенант Іван Гаврилюк та заступник міністра Дмитро Кліменков. 
 
"Ми продовжуємо інвестувати в українського виробника, суттєво зміцнюючи наш оборонний потенціал. Збільшення обсягів виробництва підтверджує результативність спільної роботи, яку ми проводимо з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України. Це наш ключовий пріоритет", – наголосив Дмитро Кліменков.
 

 

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