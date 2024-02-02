Міжнародний суд ООН вирішив, чи може розглядати справу України проти рф щодо "спотворення поняття геноциду"

При цьому суд відкинув прохання Києва визнати, що росія використала Конвенцію про геноцид як привід для свого вторгнення.

Міжнародний суд ООН ухвалив попереднє рішення щодо юрисдикції у справі України проти росії. Йдеться про "спотворення поняття геноциду".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Суд постановив, що цю справу можна розглядати далі по суті. Він також погодився вивчити питання дій України щодо російськомовного населення і визначити, чи мав місце геноцид.

Суд також відкинув прохання Києва визнати, що росія використала Конвенцію про геноцид як привід для свого вторгнення.

Цей позов Україна подала ще 26 лютого 2022 року. Наша держава скаржилася, що москва зловживає Міжнародною конвенцією про запобігання геноциду, аби виправдати своє повномасштабне вторгнення. російський диктатор путін, зокрема, заявляв, що має на меті начебто запобігти геноциду на сході України.