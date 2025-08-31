Моді та Ердоган планують обговорити з путіним шляхи завершення війни в Україні

Обидва лідери особливо наголошують на значущості зміцнення переговорного процесу між Києвом і москвою.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Туреччини Реджеп Ердоган мають намір на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що відкрився сьогодні, 31 серпня, зустрітися з очільником кремля владіміром путіним і обговорити можливі шляхи завершення війни в Україні. Не згадується, разом чи окремо вони матимуть ці зустрічі.

Про це в неділю повідомляє Радіо Свобода.

У суботу, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з індійським прем'єром. За словами Зеленського, він розповів Моді про підсумки нещодавньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами у Вашингтоні.

"Україна підтвердила, що готова до зустрічі з російським керівником", — написав Зеленський у Телеграмі після розмови з прем'єр-міністром Індії. Президент України уточнив, що Київ і Делі скоординували позиції перед самітом ШОС, де Індія погодилася передати від Києва "сигнал у відповідь" москві.

Раніше цього тижня Зеленський також переговорив телефоном із Реджепом Ердоганом. Турецький лідер за підсумками переговорів повідомив, що Анкара уважно стежить за дипломатичними ініціативами, що здійснюються у США, і має намір продовжувати активні зусилля для досягнення стійкого миру.

Президент Туреччини особливо наголосив на значущості зміцнення переговорного процесу між Києвом і москвою і підтвердив готовність сприяти в організації високорівневих контактів між сторонами.

Крім того, незадовго до саміту ШОС глава МЗС Туреччини Хакан Фідан розповів, що обговорював гарантії безпеки для України з держсекретарем США Марком Рубіо. За словами Фідана, Туреччина відіграє в цьому питанні ключову роль.

Нагадаємо, у неділю, 31 серпня, стартувала найбільша подія в дипломатичному календарі Китаю цього року — низка світових лідерів зібралися на дводенний саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), щоб обговорити майбутнє групи під керівництвом Пекіна, який прагне запропонувати альтернативу світовому порядку, сформованому США.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді й президент Китаю Сі Цзіньпін домовилися про відновлення прямих авіарейсів між країнами.

Це був перший візит премʼєра Індії до Китаю за останні 7 років.

Під час зустрічі ініціативу у відновленні авіасполучення виявив Моді, а Сі Цзіньпін підтримав пропозицію.