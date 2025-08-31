Моді та Сі Цзіньпін домовилися відновити прямі авіарейси між Індією та Китаєм

Це був перший візит премʼєра Індії до Китаю за останні 7 років.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді й президент Китаю Сі Цзіньпін домовилися про відновлення прямих авіарейсів між країнами.

Про це пише Bloomberg.

Обидва лідери зустрілися на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в китайському Тянцзині. Це був перший візит премʼєра Індії до Китаю за останні 7 років.

Під час зустрічі ініціативу у відновленні авіасполучення виявив Моді, а Сі Цзіньпін підтримав пропозицію.

Наразі невідомо, коли саме пряме авіасполучення буде відновлене, але індійська компанія IndiGo заявила, що готова здійснювати рейси між двома країнами, "щойно налагодять роботу".

Очікується, що інший великий авіаперевізник Air India також відновить польоти за цими маршрутами.

Прямі пасажирські рейси між Індією та Китаєм призупинили після початку пандемії коронавірусу у 2020 році. Авіасполучення не відновлювали до цього часу, адже дипломатичні відносини між двома країнами погіршилися через прикордонні зіткнення.

Нагадаємо, у неділю, 31 серпня, стартувала найбільша подія в дипломатичному календарі Китаю цього року — низка світових лідерів зібралися на дводенний саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), щоб обговорити майбутнє групи під керівництвом Пекіна, який прагне запропонувати альтернативу світовому порядку, сформованому США.