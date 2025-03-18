москва хоче обговорити з Маском польоти на Марс та співпрацю в космосі
москва розраховує незабаром поговорити про польоти на Марс з гендиректором SpaceX та соратником президента Дональда Трампа Ілоном Маском. росія бачить великі перспективи для співпраці зі США, в тому числі в космічній сфері, заявив представник російського диктатора з питань міжнародної співпраці Кіріл Дмітрієв.
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, "вороги" росії намагаються зірвати зусилля Дональда Трампа щодо відновлення діалогу з росією. Дмітрієв додав, що москва хоче співпрацювати з Маском у рамках зусиль кремля щодо зміцнення та розвитку російського космічного агентства "Роскосмос" та державної ядерної корпорації "Росатом".
"Я думаю, що найближчим часом, безсумнівно, відбудеться дискусія з Маском (про польоти на Марс)", — сказав представник путіна на бізнес-форумі в москві.
Нагадаємо, сьогодні пройде розмова Трампа з путіним.
Трамп намагатиметься переконати російського диктатора путіна погодитися на 30-денне припинення вогню в Україні. Однак, путін, скоріш за все, в обмін на згоду вимагатиме територіальних та інших поступок від України.