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ПОЛІТИКА

москва хоче обговорити з Маском польоти на Марс та співпрацю в космосі

18 березня 2025, 15:07
москва хоче обговорити з Маском польоти на Марс та співпрацю в космосі
У москві заявили про великі перспективи для співпраці зі США у космічній сфері.

москва розраховує незабаром поговорити про польоти на Марс з гендиректором SpaceX та соратником президента Дональда Трампа Ілоном Маском. росія бачить великі перспективи для співпраці зі США, в тому числі в космічній сфері, заявив представник російського диктатора з питань міжнародної співпраці Кіріл Дмітрієв.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, "вороги" росії намагаються зірвати зусилля  Дональда Трампа щодо відновлення діалогу з росією. Дмітрієв додав, що москва хоче співпрацювати з Маском у рамках зусиль кремля щодо зміцнення та розвитку російського космічного агентства "Роскосмос" та державної ядерної корпорації "Росатом".

"Я думаю, що найближчим часом, безсумнівно, відбудеться дискусія з Маском (про польоти на Марс)", — сказав представник путіна на бізнес-форумі в москві.

Нагадаємо, сьогодні пройде розмова Трампа з путіним.

Трамп намагатиметься переконати російського диктатора путіна погодитися на 30-денне припинення вогню в Україні. Однак, путін, скоріш за все, в обмін на згоду вимагатиме територіальних та інших поступок від України.

Ілон МасккосмосРосатомросія окупантиСША

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