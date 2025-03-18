москва хоче обговорити з Маском польоти на Марс та співпрацю в космосі

У москві заявили про великі перспективи для співпраці зі США у космічній сфері.

москва розраховує незабаром поговорити про польоти на Марс з гендиректором SpaceX та соратником президента Дональда Трампа Ілоном Маском. росія бачить великі перспективи для співпраці зі США, в тому числі в космічній сфері, заявив представник російського диктатора з питань міжнародної співпраці Кіріл Дмітрієв.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, "вороги" росії намагаються зірвати зусилля Дональда Трампа щодо відновлення діалогу з росією. Дмітрієв додав, що москва хоче співпрацювати з Маском у рамках зусиль кремля щодо зміцнення та розвитку російського космічного агентства "Роскосмос" та державної ядерної корпорації "Росатом".

"Я думаю, що найближчим часом, безсумнівно, відбудеться дискусія з Маском (про польоти на Марс)", — сказав представник путіна на бізнес-форумі в москві.

Нагадаємо, сьогодні пройде розмова Трампа з путіним.

Трамп намагатиметься переконати російського диктатора путіна погодитися на 30-денне припинення вогню в Україні. Однак, путін, скоріш за все, в обмін на згоду вимагатиме територіальних та інших поступок від України.