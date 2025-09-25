москва і Тегеран посилюють ядерну співпрацю: будуватимуть нові АЕС в Ірані

Документ є частиною амбітного плану Тегерана наростити потужності атомної генерації до 2040 року.

росія та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва малих атомних електростанцій на території Ірану.

Про це передає агентство Reuters.

Угоду було укладено в москві під час зустрічі голови російської держкорпорації "Росатом" Олексія Ліхачова та віцепрезидента Ірану, керівника Організації з атомної енергії Ірану Мохаммада Есламі.

Згідно з планами Тегерана, країна має намір побудувати вісім атомних електростанцій, щоб до 2040 року довести загальну потужність атомної енергетики до 20 гігават. Наразі в Ірані функціонує лише одна АЕС у місті Бушер, на півдні країни, потужністю близько 1 ГВт. Її також було збудовано за участі Росії.

москва залишається стратегічним партнером Тегерана у сфері ядерної енергетики. росія неодноразово засуджувала удари США та Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, які, за заявами Заходу, спрямовані на стримування розвитку Іраном ядерної зброї.

Ми також писали, що Іран постачає газові турбіни до росії замість Siemens.