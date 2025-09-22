Іран постачає газові турбіни до росії замість Siemens

Перше іранське устаткування вже передано в межах контракту на 40 турбін.

Іран почав постачати до рросії газові турбіни, замінюючи обладнання німецької Siemens, яка припинила співпрацю після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За десятиліття під санкціями Ірану вдалося досягти помітного прогресу у кількох промислових секторах, зокрема в енергетичному машинобудуванні. Після успішного експорту ударних дронів Shahed, які активно використовуються росією на війні, Тегеран розпочав також постачання газових турбін.

Першу вдосконалену турбіну MGT-70 до росії поставила іранська компанія MAPNA. Це частина контракту на постачання 40 газових турбін, укладеного між країнами у 2022 році.

Іранське обладнання призначене для використання на російських електростанціях і має поступово замінити турбіни Siemens, які більше не постачаються і не обслуговуються через санкційні обмеження.