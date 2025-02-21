москва може віддати $300 млрд в рамках мирної угоди, але є умова

Відбудова України буде коштувати $486 мільярдів.

росія може погодитися на використання $300 мільярдів заморожених активів у Європі задля відновлення України, однак наполягатиме, аби частина цих коштів пішла на відбудову територій, які наразі перебувають під її контролем, а це приблизно 20%.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Після вторгнення рф в Україну майже три роки тому США та союзники заборонили фінансові операції з Центральним банком рф і Міністерством фінансів. Тоді було заблокувано $300–350 мільярдів активів рф.

Значна частина коштів наразі зберігається у вигляді європейських, американських і британських державних облігацій у європейських депозитаріях.

Переговори між росією та США перебувають на дуже ранньому етапі, однак в москві розглядають можливість використання значної частини заморожених резервів для відновлення України в рамках потенційної мирної угоди, кажуть джерела.

За оцінками Світового банку станом на 2024 рік, відбудова України буде коштувати $486 мільярдів.

Видання пише, що той факт, що росія може погодитися на використання заморожених активів для відновлення України, раніше не повідомлявся.

"Це може свідчити про готовність москви до певних компромісів у переговорах із Вашингтоном, особливо на тлі того, що Трамп просуває ідею отримання США доступу до українських корисних копалин в обмін на підтримку", - додає агенція.