ПОЛІТИКА

Мирний план США відхилила росія, а не Україна – Туск

15 січня 2026, 15:16
Мирний план США відхилила росія, а не Україна – Туск
Фото: Shutterstock
Прем'єр Польщі відзначив, що єдиною відповіддю москви були все інтенсивніші ракетні удари по Україні.

Мирний план щодо закінчення війни в Україні, який підготували Сполучені Штати Америки, відхилила росія, а не Україна, заявив прем'єр Польщі Дональд Туск у відповідь на звинувачення Дональда Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського.

"Саме росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Зеленський. Єдиною відповіддю росії були подальші ракетні обстріли українських міст. Ось чому єдиним рішенням є посилення тиску на росію. І ви всі це знаєте", – написав він у Х в четвер, 15 січня.

Напередодні Трамп в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що очільник кремля владімір путін готовий завершити війну та підписати угоду, а Україна хоче цього менше. На уточнення, чому переговори під егідою США досі не вирішили конфлікт, Трамп відповів словом "Зеленський", додавши, що "йому важко це зробити".

Дональд ТусквійнаВладімір ПутінДональд ТрамппереговориВолодимир Зеленський

