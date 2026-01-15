Мирний план США відхилила росія, а не Україна – Туск

Прем'єр Польщі відзначив, що єдиною відповіддю москви були все інтенсивніші ракетні удари по Україні.

Мирний план щодо закінчення війни в Україні, який підготували Сполучені Штати Америки, відхилила росія, а не Україна, заявив прем'єр Польщі Дональд Туск у відповідь на звинувачення Дональда Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського.

"Саме росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Зеленський. Єдиною відповіддю росії були подальші ракетні обстріли українських міст. Ось чому єдиним рішенням є посилення тиску на росію. І ви всі це знаєте", – написав він у Х в четвер, 15 січня.

Напередодні Трамп в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що очільник кремля владімір путін готовий завершити війну та підписати угоду, а Україна хоче цього менше. На уточнення, чому переговори під егідою США досі не вирішили конфлікт, Трамп відповів словом "Зеленський", додавши, що "йому важко це зробити".