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ПОЛІТИКА

МЗC Німеччини хоче притягнути росію до відповідальності і закликає до реформи міжнародного права

17 липня 2023, 15:59
МЗC Німеччини хоче притягнути росію до відповідальності і закликає до реформи міжнародного права
Фото: РБК-Україна
"Ніхто не може вести загарбницькі війни у XXI столітті й залишатися безкарним".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розраховує на реформування сфери міжнародного права, яке допомогло б притягнути російську федерацію до відповідальності за повномасштабну агресію проти України.

Про це повідомляє Tagesschau.

У виданні розповіли, що глава німецького МЗС у Нью-Йорку візьме участь у церемонії з нагоди 25-ї річниці Міжнародного кримінального суду (МКС) при ООН.

"Ніхто не може вести загарбницькі війни у XXI столітті й залишатися безкарним", – зазначила міністерка.

"В очах злочинців Міжнародний кримінальний суд уже є гострим мечем. В очах постраждалих він – надія на те, що їхні страждання не залишаться безкарними… Саме тому прогалини у забезпеченні правосуддя є особливо болючими", – додала вона.

Бербок наголосила, що перешкоди для судового переслідування за злочин агресії сьогодні все ще занадто високі, а міжнародне право має відповідати "реаліям XXI століття".

Німеччинаміжнародне правовійна в Українірф тероризм

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