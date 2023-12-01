На кордоні з Польщею у черзі стоять тисячі вантажівок, зі Словаччиною – сотні

Найбільші черги – навпроти пунктів пропуску "Шегині" і "Рава-Руська".

Держприкордонслужба України надала свіжі дані про ситуацію з чергами вантажівок на ділянках кордону з Польщею і Словаччиною.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, якого цитує Укрінформ.

За його словами, станом на ранок п’ятниці на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2100 вантажних транспортних засобів.

Найбільші черги – навпроти пунктів пропуску "Шегині" і "Рава-Руська", додав Демченко.

Також він зазначив, що тисячі транспортних засобів очікують на можливість перетнути кордон у напрямку Польщі.

Він поінформував, що за минулу добу польська сторона на пункті пропуску "Ягодин" прийняла не більше 20 вантажних транспортних засобів на в’їзд.

"Якщо говорити про "Раву-Руську" і "Краківець", то до 6 листопада за добу перетинало кордон десь по 600 вантажівок в обидва напрямки. Зараз ця кількість зменшилася удвічі або і утричі", – розповів Демченко.

Щодо ситуації на кордоні зі Словаччиною речник ДПСУ зазначив, що на напрямку пункту пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" у чергах перебуває десь 600 вантажівок.

Крім того, на кордоні з Угорщиною навпроти пункту пропуску "Тиса" у черзі стоять до 1000 вантажних транспортних засобів.