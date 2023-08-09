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На Заході не квапляться з F-16 для України через страх перед рф – генерал Брідлав

09 серпня 2023, 10:43
На Заході не квапляться з F-16 для України через страх перед рф – генерал Брідлав
F-16. Фото: rickrozoff.wordpress.com
При цьому, саме F-16, вважають експерти, можуть кардинально змінити хід війни в Україні.

Підготовка до тренувань українських військових на винищувачах F-16 уповільнюється через те, що деякі країни бояться провокувати росію.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі, американський генерал у відставці Філіп Брідлав.

"Багато країн готові, наші європейські союзники вже готові, вони поділились своїми планами й готові починати. Я думаю, що основне уповільнення цього процесу відбувається всередині моєї країни, в нашій столиці. Є стриманість щодо швидких дій через побоювання, що пан путін може спричинити певні важливі події. Як я вже казав багато разів, ситуація з F-16 - це якраз той випадок", - зазначив генерал. 

Брідлав вважає, що у питанні надання Україні винищувачів, російська політика залякування Заходу показала неабияку ефективність.

"Сухопутні війська пана путіна підводять його на полі. Але путінська війна залякування, його війна щодо стримування Заходу має шалений успіх. І це те, над чим він наполегливо працює. Це залякування призвело до стримування, і сповільнило такі речі, як надсилання F-16", - додав колишній очільник сил НАТО у Європі. 

залякуванняПутінвійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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